Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist es am Montagnachmittag in der Münzgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen.

Die Polizei rekonstruiert den Vorfall wie folgt: „Ein Paar im Alter von 76 und 77 Jahren war in der Münzgasse unterwegs, als an ihnen ein 66-jähriger Radfahrer in Richtung Fischmarkt vorbeifuhr. Nach ersten Erkenntnissen wies der 77-jährige Mann den Fahrradfahrer darauf hin, in der Fußgängerzone langsamer und rücksichtsvoller zu fahren.“

Konstanz Drogen sichergestellt: Zoll leitet nach Kontrollen in Konstanz innerhalb eines Tages insgesamt 28 Strafverfahren ein Das könnte Sie auch interessieren

Daraufhin sei es zwischen den Männern zu einer kurzen Diskussion gekommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter: „Nach dem Wortgefecht schlug der 66-Jährige dem älteren Mann unvermittelt zweimal ins Gesicht. Durch die Schläge stürzte der Mann zu Boden. Als die 76-Jährige zu Hilfe eilen wollte, wurde diese ebenfalls angegangen.“

Passanten kamen dem Paar zu Hilfe, hielten den Radfahrer von weiteren Angriffen ab und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Der 77-Jährige wurde durch die Schläge und den anschließenden Sturz schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Nummer (07531) 364 9770, zu melden.

Weiterer Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei

Auch im Berchengebiet kam es am Montagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 15.15 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Konstanz in die Karlsruher Straße gerufen. Drei Jugendliche und zwei erwachsene Männer im Alter von 29 und 36 Jahren sollen dort zunächst gestritten und schließlich aufeinander eingeschlagen haben.

Bei dieser Auseinandersetzung gingen ebenfalls mehrere Zeugen dazwischen und konnten die Streitenden voneinander trennen. Auslöser dieser Schlägerei soll nach ersten Erkenntnissen eine körperliche Auseinandersetzung am Morgen in einer Schule gewesen sein.