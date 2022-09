Racheaktion eines Temposünders oder einfach nur Spaß an der Zerstörung? Gleich drei stationäre Blitzer sind im Verlauf des Wochenendes in den Stadtteilen Paradies und Altstadt von Unbekannten beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, schlugen irgendwann zwischen Freitag, 16. September, 12 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, ein oder mehrere unbekannte Täter die Schutzverglasung eines stationären Blitzers in der Gartenstraße ein und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Auch die beiden stationären Blitzer in der Unteren Laube auf Höhe des Amtsgerichtes wurden Opfer der Zerstörungswut – am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 9.30 Uhr mussten dort die Schutzverglasungen dran glauben. Schaden hier: rund 3400 Euro.

Schon repariert: Die beiden stationären Blitzer in der Unteren Laube, hier der in Richtung Döbele. | Bild: Claudia Rindt

Die Scheiben dieser beiden Geräte sind offenbar schon repariert, wie der SÜDKURIER vor Ort feststellte. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lutherplatz, Telefon (07531) 365999-0, entgegen.

Übrigens: Konstanz ist nicht der einzige Ort, wo es die Tempoüberwachung am Wochenende schwer hatte: In Radolfzell besprühten am Samstag Unbekannte einen Blitzeranhänger mit schwarzer Farbe und schrieben auf die Seite einen obszönen Spruch, der hier nicht wiedergegeben werden soll.