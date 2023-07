Zur Serie

Die Dreharbeiten für die siebte Staffel der Vorabendserie Wapo Bodensee starteten am 10. Mai 2023 in Radolfzell. Das Team der Wasserschutzpolizei um Nele Fehrenbach, Paul Schott, Julia Dremmler und Jakob Frings ermittelt in 16 neuen Folgen: In einer Pressemitteilung schreibt die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft (die unter anderem auch die Arztserie „In aller Freundschaft“ produziert): „Ein Kunstfälscherring arbeitet mit handwerklicher Perfektion und ohne moralische Skrupel; eine junge Frau ist sich sicher, dass der See von Unbekannten systematisch verschmutzt wird, und bei einem Tauchgang werden die Sauerstoffflaschen vertauscht – mit fatalem Ausgang.“ Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist für 2024 im Vorabendprogramm der ARD und in der ARD Mediathek geplant.