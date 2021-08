Wolfgang Müller-Fehrenbach schwärmt und er weiß nicht so recht, an welcher Stelle er damit anfangen soll. Da ist die Konzilsorgel in der St. Gebhardskirche – sie ist eine Sensation und die Organisten stehen Schlange, nur um ein einziges Mal auf dem Instrument spielen zu können. Oder der Film „Die Passion der Jeanne d‘Arc“ aus dem Jahr 1928 von Carl Theodor Dreyer, der ohne Ton auskommt und sich gleichwohl wacker unter den Top-Ten der besten Filme aller Zeiten hält. Schließlich die Bezüge zwischen den Hinrichtungen von Jeanne d‘Arc in Rouen und Jan Hus in Konstanz, die sich über den Inquisitor Pierre Cauchon ergeben – er beobachtete den Hus-Prozess und richtete über Jeanne d‘Arc.

Im so genannten 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich (1337 bis 1453) trug die vermutlich 1412 in Domrémy in Lothringen geborene Jeanne d‘Arc maßgeblich zu Niederlagen auf englischer Seite bei, wurde gefangen genommen und am 30. Mai 1431 in Rouen wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sie galt während Jahrhunderten als französische Nationalheilige, 1909 wurde sie selig und 1920 heilig gesprochen.

Das alles kulminiert für Wolfgang Müller-Fehrenbach als Mitorganisator des Orgelherbstes in der St. Gebhardskirche im Auftaktkonzert am 11. September. Das Instrument spielen wird Johannes Mayr, was Wolfgang Müller-Fehrenbach und ebenso den künstlerischen Leiter der Konzertreihen in der St. Gebhardskirche, Martin Weber, erneut ins Schwärmen bringen. Johannes Mayr ist Lehrbeauftragter für Orgelimprovisation und damit eine Idealbesetzung für die Orgelfilmnacht in dem Petershausener Gotteshaus. Er wird den Stummfilm mit einer dramatischen Tonlage unterlegen und so die Kunstgattungen des Films und des Orgelspiels zusammenfügen.

„Es gibt Parallelen in den Prozessen von Jeanne d‘Arc und Jan Hus. Dass man das in der Orgelfilmnacht in einer solchen auch künstlerischen Dichte erleben kann, ist einfach genial.“Wolfgang Müller-Fehrenbach, Veranstalter des Orgelherbstes in der St. Gebhardskirche | Bild: Lucht, Torsten

Der Film Der Regisseur Carl Theodor Dreyer verzichtet in dem aus dem Jahr 1928 stammenden Stummfilm auf die in vielen anderen Aufarbeitungen der Geschichte Jeanne d‘Arcs zu sehenden Kriegsdarstellungen und konzentriert sich stattdessen auf den Prozess. Dieser ist aufgrund der erhaltenen Unterlagen gut dokumentiert, ihnen liegt das Drehbuch zugrunde. Die filmische Besonderheit besteht darin, dass die seelische Verfasstheit durch die Schauspieler insbesondere durch mimische Kunst transportiert wird. Verzweiflung, Gerissen- oder Verschlagenheit, Zuversicht, Hinterlist, Verzagtheit – der Film spiegelt ein weites Spektrum menschlicher Charakterzüge und Stimmungslagen.

Und so muss man sich den um 20 Uhr beginnenden Abend vorstellen: Die Besucher verfolgen auf einer Großleinwand den Klassiker der Filmgeschichte, der sich inhaltlich auf den (Schau-)Prozess gegen Jeanne d‘Arc konzentriert, während Johannes Mayr sich parallel dazu und ohne Noten zur Orgelinspirationen animieren lässt – und auch sein Spiel kann man dabei in Großaufnahme verfolgen.

Der Vorverkauf Die Orgelfilmnacht ist Teil des Orgelherbstes in der St. Gebhardskirche in Petershausen. Insgesamt sind vier Konzerte vorgesehen, das Abo kostet 39 Euro (ermäßigt 24 Euro). Der Einzelpreis für die Orgelfilmnacht am Samstag 11. September, 20 Uhr, beträgt 13 Euro (ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei). Karten im Vorverkauf gibt es im Pfarrbüro St. Gebhard, St.-Gebhards-Platz 12 (Tel.: 07531/127220) oder bei BuchKultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45 (Tel.: 07531/914517).

So wird die Vielfalt des eigens zum Konstanzer Konzil-Jubiläum angeschafften Instruments auf besondere Weise erlebbar, dessen Klangspektrum durchaus orchestrale Dimensionen annehmen kann. „Das ist der Grund für die Warteliste von Organisten, die unbedingt einmal auf der Konzilsorgel spielen wollen“, sagt Martin Weber, „und die Klasse des Instruments spricht sich immer mehr herum.“

Für Wolfgang Müller-Fehrenbach gehört zur Besonderheit des Konzerts zwingend der historische Bezug zwischen Jeanne d‘Arc und Jan Hus, der sich über den Richter Pierre Cauchon ergibt – für ihn „eine der schillerndsten, bösartigsten Menschen jener Zeit“. Pierre Cauchon hat die Verhandlung gegen den am 6. Juli 1415 in Konstanz hingerichteten Jan Hus verfolgt und nach Einschätzung von Wolfgang Müller-Fehrenbach die dabei angewandte Strategie im Prozess gegen die 16 Jahre später auf dem Scheiterhaufen verbrannte Jeanne d‘Arc genutzt.

Der Film gebe damit indirekt einen Einblick in das historische Ereignis in Konstanz. „Die Parallelen der beiden Prozesse sind deutlich“, sagt Wolfgang Müller-Fehrenbach, „und dass sich das in der Orgelfilmnacht in einer solchen auch künstlerischen Dichte erleben lässt, ist einfach genial.“