Proteste gegen Baumfällarbeiten: „Wir hoffen, Diskussionen anzuregen, damit die Stadt noch einmal die Pläne überdenkt“

Am Freitag demonstrierten Mitglieder von Extinction Rebellion vor dem Archäologischen Landesmuseum am Benediktinerplatz. Die Stadt Konstanz wollte dort im Rahmen eines Bauprojekts Bäume fällen lassen. Die Polizei rückte an und räumte das Areal.