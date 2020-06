Die Planungen erzeugen Kritik, die schon oft auch bei anderen Vorhaben in Konstanz zu hören war. Wo bleibt die Bürgerbeteiligung, wenn die Stadtverwaltung erst dann an die Öffentlichkeit geht, wenn alle Abwägungsprozesse über mögliche Standorte schon gelaufen sind?

Betreuung für 20 Kinder geplant

Der Unmut entzündet sich an einem verhältnismäßig kleinen Vorhaben: Auf dem Gelände der Spitalstiftung und des Landes soll eine weitere Niederlassung des Waldkindergartens für 20 Kinder ab drei Jahren entstehen, getragen durch den Verein Wurzelkinder.

Diese verbringen die meiste Zeit im Freien, sollen aber einen Bauwagen mit Grillplatz als feste Anlaufstelle bekommen. Um keinen neuen Verkehr in die umliegenden Straßen zu ziehen, soll der nahe Sportplatz im Hockgraben Sammelpunkt für die Kinder sein.

Bild: Claudia Rindt

Die Stadt sieht im Naturkindergarten eine Möglichkeit, ohne großen baulichen Aufwand 20 neue, dringend benötigte Plätze der Kinderbetreuung zu schaffen. Sie hat zwölf Standorte untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass der am Ende des Fasanenwegs am besten geeignet sei.

Konstanz Hunderte Konstanzer Familien hoffen auf einen Kitaplatz, haben aber bislang keine Zusage erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Dies habe sie dann bei einer „besonderen Information“ in Allmannsdorf mitgeteilt und ausführlich dargelegt, wie der Naturkindergarten funktioniert und nach welchen Kriterien die Standorte beurteilt wurden, sagt Stadt-Sprecher Walter Rügert.

Ängste, Empfindlichkeiten und Abwehrreflexe

Fragen und Anregungen der Bürger seien aufgenommen worden. Eine weitere Informationsveranstaltung sei wegen der Corona-Krise verschoben worden. Alles weitere werde nun möglicherweise juristisch geklärt. Eine Klage sei aber bisher nicht eingegangen.

„Wir sind ergrimmt über die Art der Information“, erklärt Alexander Gebauer von der Bürgergemeinschaft Allmannsdorf. Er ist überzeugt: Das hätte besser laufen können. „Wer Bürger frühzeitig einbezieht, kann viele Ängste, Empfindlichkeiten und auch übertriebene Abwehrreflexe vermeiden.“

Bild: Claudia Rindt

Er hätte sich gewünscht, dass das Wissen und die Erfahrungen der Menschen vor Ort bei der Wahl des Standorts einbezogen werden. Dass die Bürger nur noch zum vorgestellten Ergebnis Stellung nehmen durften, betrachte er als Abklatsch einer echten Beteiligung. Zu allem Überfluss sei es bei der Informationsveranstaltung im Freien so dunkel geworden, dass von den gezeigten Plänen nicht viel zu sehen war.

Die Standortfrage Die Initiative Fasanenweg kritisiert, dass der Waldkindergarten auf geschütztem Gebiet stehen soll. Sie fasst ihre Kritik in einem Vers zusammen: „Hier Natur verletzen, woanders Bäume setzen.“

Die Stadtverwaltung sagt: Die Fläche für den Waldkindergarten grenze zwar an ein Biotop, es seien aber keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgebiet zu erwarten, dies habe eine Vorprüfung ergeben.

Zum Vergleich führt sie an: Im geschützten Grünbestand Jungerhalde-Hockgraben befänden sich der Sportplatz, Bolzplätze und der Haetteli-Hof. Diese seien mit Schutzzwecken kompatibel, was auch auf den Naturkindergarten zutreffe.

Die Planung nehme Rücksicht auf den Naturraum. Die Eingriffe würden auf ein verträgliches Minimum reduziert. So werde etwa der Bauwagen an einer ebenen Stelle aufgestellt, wo nur kleine Erdbewegungen nötig seien.

Wochen nach diesem Termin sagt der Landwirt Ralf Sandmann, der direkt neben dem geplanten Waldkindergarten sein Feld hat, er habe bisher noch gar nichts von dem Vorhaben gewusst.

Er sei nur verwundert gewesen, warum plötzlich mitten in seinem Feld ein Pflock mit roter Markierung stand. Ob dieser etwas mit dem Bauvorhaben zu tun hat, ist zwar unklar. Aber auch Sandmann fühlt sich nicht ausreichend informiert.

Bürger hoffen auf Maß an Mitsprache

Dass es in Konstanz Leitlinien für Bürgerbeteiligung gibt, weckt nicht zum ersten Mal Hoffnungen auf ein Maß an Mitsprache, die vielfach gar nicht vorgesehen ist. Denn eine intensive Einbindung der Bürger, die über Anregungen während der Planungsprozesse hinausgeht, gibt es nur bei Projekten, die besondere Relevanz haben.

Dies hatten Vertreter aus Bürgerschaft, Verwaltung und Politik in einer Kompromisslösung festgelegt. Walter Rügert spricht von einem wesentlichen öffentlichen Interesse, das vorliegen müsse.

Konstanz Fahrrad-Aktivisten demonstrieren für die Verkehrswende Das könnte Sie auch interessieren

Dann informiere die Stadtverwaltung frühzeitig, indem sie eine Projektbeschreibung auf die alle halbe Jahre neu erscheinende Vorhabenliste setzt. Der Gemeinderat sichtet diese, kann sie verändern und dann die Veröffentlichung beschließen. Und er kann sie für eine umfangreiche Bürgerbeteiligung vorschlagen.

Wenn er das nicht macht, haben auch Bürger selbst diese Chance: Sie müssen dafür 800 Unterschriften von über 16-Jährigen mit Erstwohnsitz Konstanz sammeln – oder 200, wenn es nur einen Stadt-/Ortsteil betrifft.

„Nur wenige Anwohner betroffen“

Der Waldkindergarten stand nicht auf der Vorhabenliste. Vom Projekt seien „nur wenige Anwohner im Fasanenweg mittelbar betroffen“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Als gelungene Beispiele für Bürgerbeteiligung nennt sie die Planungen für die Bebauung des Hafners und der Christiani-Wiese. Mit dem zweiten Projekt machte Konstanz im Februar beim Bundes-Wettbewerbs für vorbildliche Bürgerbeteiligung Furore. Die Stadt bekam den Sonderpreis für innovatives Herangehen.