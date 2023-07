Der Turnverein 1911 Ludwigshafen (TVL) traf sich kürzlich zu seiner 112. Jahresversammlung. Der Vorsitzende Klaus Lembcke begrüßte die Mitglieder in der Mensa der Sernatingen-Schule und gab das Wort an die Schriftführerin weiter. Laut Margret Schwarz zählt der Verein Stand Mai dieses Jahres 727 Mitglieder. Mit 32 Übungsleitern bestreitet der TVL seine sportlichen Angebote für Kinder, Jugendliche und die älteren Generationen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Unter anderem beteiligt sich der Verein seit über 15 Jahren an der Kooperation Schule Verein. Der Badische Turner-Bund zertifizierte den Verein für herausragende Angebote für Senioren mit dem Qualitätssiegel Seniorenfreundlicher Turn- und Sportverein. Auch im Leistungsbereich konnten einige Erfolge verzeichnet werden, die Turn-Mannschaft stieg mit ihrer hervorragenden Leistung von der Landesliga in die Verbandsliga auf. Die Übungsleiter stellten ihre Übungsstunde mit einem kleinen Bericht und einer kleinen Bildergalerie vor. Kassiererin Petra Haberstroh erklärte ihren Jahresplan und die verschiedenen Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Der Kassenprüfer Fritz Strittmatter attestierte der Kassiererin Petra Haberstroh eine einwandfreie Kassenführung. Die Kassiererin und der Vorstand wurden einstimmig entlastet. Neuwahlen standen für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden an. Alessandro Ribaudo wurde wieder einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer schied Fritz Strittmatter aus, gewählt für dieses Amt wurde Ingrid Karle.

Es standen auch wieder Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften beim TVL an. Es gab 20 Ehrungen für zehn Jahre, 16 für 20 Jahre sowie fünf für 30 Jahre. Familie Walter Weber und Claudia Weber-Bastong wurden mit ihren Söhnen Pascal, Jannis und Noel für 25 Jahre geehrt, ebenfalls Karim Charrad. Kurt Schmid wurde für 40 Jahre geehrt. Es stand auch eine Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft an. Ursula Sauter konnte sie aber aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich Klaus Lembcke bei den Übungsleitern und dem Vorstand für das Engagement im Verein.