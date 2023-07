Fette Sauerei bei Burger King! Unbekannte Täter haben sich am Sonntagvormittag, 23. Juli, zwischen 9.30 und 12 Uhr unbefugt Zutritt zur Lagerhalle des Schnellrestaurants an der Konstanzer Reichenaustraße verschafft. Im Inneren öffneten die Täter den Hahn einer großen Wanne. Dadurch liefen etwa 200 Liter Pommesfett aus, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt.

Konstanz Morgens halb sieben in der Innenstadt: Passanten entdecken toten Mann auf der Straße Das könnte Sie auch interessieren

Das Fett lief aus der Lagerhalle durch die Unterführung des Drive-Ins bis auf eine Seitenstraße der Reichenaustraße, die auf einen Parkplatz mündet. Die Zufahrtsstraße musste für die Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma stundenlang gesperrt werden.

Durch zuvor durchfahrende Autos verteilte sich trotzdem ein Teil des Fetts auf der Bundesstraße, so die Polizei weiter. Sie sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.