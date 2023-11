Bisher war der Poller in der Petershauser Fahrradstraße in den Schlagzeilen, weil er immer wieder umgefahren wurde. Nun aber verletzte sich ein Mensch, weil er im Weg stand. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch, 15. November, gegen 17.10 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau auf der Straße in Richtung Bahnübergang und Zähringerplatz unterwegs.

Dabei blieb er mit seinem Fahrradlenker an den Poller hängen und stürzte auf die rechte Körperseite. Bei dem Aufprall auf der Straße kugelte sich der 73-Jährige laut Polizei die Schulter aus; er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Dienstagabend war an der Ecke Wollmatinger Straße und Salemer Weg eine 26-jährige Radfahrerin zu Schaden gekommen. Laut Polizei musste sie gegen 17 Uhr auf der Wollmatinger Straße anhalten. Ein nachfolgender 73-jähriger Autofahrer reagierte zu spät und fuhr gegen das Rad. Dabei wurde die Radlerin glücklicherweise nur leicht verletzt.