Konstanz vor 56 Minuten

Polizeieinsatz am Konstanzer Seerhein-Center in Petershausen: Polizei beendet Einsatz und gibt Entwarnung

Am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr erreichten Einsatzkräfte der Polizei den Zähringerplatz. Die Beamten in Schutzkleidung und Schutzhelmen erregten die Aufmerksamkeit der Passanten und Anwohner. Wenig später gibt die Polizei Entwarnung. Was war passiert?