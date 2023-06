Zu viel getankt: Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Montagabend, 5. Juni, gleich zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Darüber informiert das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung.

So war eine der beiden Schnapsdrosseln gegen 20.30 Uhr den Beamten auf der Kindlebildstraße wegen ihrem auffälligen Fahrstil aufgefallen. Denn der Mercedes kam mehrfach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die Mittellinie.

Mit 2,7 Promille unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle des 54-jährigen Fahrers stellten die Beamten dann starken Alkoholgeruch sowie deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem Mann fest. Der Verdacht bestätigte sich sogleich durch einen Alkoholtest. Dieser ergab den stolzen Wert von 2,7 Promille. Der 54-Jährige musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielt erst einmal die Polizei.

Auch bei einer 53 Jahre alten VW-Fahrerin ergab an diesem Tag gegen 23 Uhr der Alkoholtest eine deutliche Alkoholisierung. Wie sich herausstellte, war die Frau mit 1,4 Promille auf der Feursteinstraße in Reichenau-Lindenbühl unterwegs. Auch sie musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben. Die beide Autofahrer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen ihrer Trunkenheitsfahrten verantworten.