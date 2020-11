Zur Stunde rollt eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen über die Stadt Konstanz hinweg. Die Kriminellen geben sich als Polizeibeamte aus, erkundigen sich nach Wertsachen, welche bei Ihnen zu Hause oder bei der Bank sind und angeblich, aufgrund von erfundenen Einbrüchen in der Nachbarschaft, nicht mehr sicher sind und drängen Sie dazu, diese zur Verwahrung an die Polizei zu übergeben.

Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein!

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten! Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fragt Sie niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch niemals in Verwahrung nehmen (AM).