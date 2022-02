Konstanz vor 1 Stunde

Polizei warnt: Diebstähle aus Fahrradkörben in der Konstanzer Innenstadt nehmen wieder zu

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung meldet, haben in der vergangenen Zeit wieder vermehrt Langfinger in Konstanz zugeschlagen. Besonders auf Gegenstände aus Fahrradkörben und Geldbeutel haben sie es abgesehen.