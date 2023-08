Der Autofahrer versucht noch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Doch die Beamten hatten da schon so eine Ahnung: Wie sich später herausstellte, war der Mann stark alkoholisiert unterwegs. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Dieser Fahrer war am Dienstagabend, 15. August, allerdings nicht der einzige, der zu viel getankt hatte.

Der 60-Jährige war dabei laut Polizeiangaben an der Einmündung der Byk-Gulden-Straße in seinem Fiat auf die Landesstraße 220 aufgefahren – und das trotz roter Ampel. Die Beamten in dem dahinter fahrenden Streifenwagen forderten den Mann daraufhin mit Anhaltesignalen mehrfach zum Stoppen seines Fahrzeugs auf.

Alkoholisiert, renitent, festgenommen

„Der Mann ignorierte jedoch sämtliche Zeichen und setzte seine Fahrt bis nach Dettingen fort“, heißt es in der Meldung. Dort angekommen habe er dann seinen Wagen an der Weiherstraße abgestellt und versucht, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten holten ihn jedoch ein und nahmen den Mann vorläufig in Gewahrsam.

Doch benahm sich der 60-Jährige nicht nur im Straßenverkehr daneben, sondern leistete auch noch Widerstand gegen die Beamten. Dabei erlitt er laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Die Polizisten stellten bei der Festnahme darüber hinaus starke Anzeichen von übermäßigem Alkoholkonsum fest. Nicht genug der Widerspenstigkeit verweigerte der Fiat-Fahrer in der Folge auch noch einen Alkoholtest.

Er musste deshalb die Beamten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Das genaue Ergebnis steht laut Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Präsidiums, allerdings noch aus. Bereits klar ist: Der 60-Jährige muss mit Konsequenzen rechnen. Ihn erwarten Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Nicht die einzige Trunkenheitsfahrt

Der zweite Fahrer, der am Dienstagabend zu viel getankt hatte, war auf dem Rad im Stadtgebiet unterwegs. Während eine 41-Jährige auf einem elektrischen Roller durch die Unterführung des Rheinsteigs in Richtung Rheintorturm fuhr, rammte der betrunkene Radfahrer die Frau.

Auf der Spindel kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 20-Jährigen und der E-Scooter-Fahrerin. Laut Polizeiangaben fuhr der Fahrradfahrer auf der falschen Fahrspur und kam der Frau auf dem Roller deshalb entgegen. Beide stürzten und verletzten sich dabei, ein Rettungswagen war allerdings nicht erforderlich.

„Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 20-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest“, heißt es in der Pressemitteilung. „Ein Test mit einem Wert von knapp 1,6 Promille bestätigte den Verdacht.“ Auch der betrunkene Radfahrer musste daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des dabei verursachten Unfalls.