Auf frischer Tat ertappt: Die Kriminalpolizei Konstanz konnte, in enger Zusammenarbeit mit anderen Behörden, mehrere Drogendealer dingfest machen. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Dabei seien die Beamten im Zuge der bereits mehrere Monate andauernden Ermittlungen zwei Männern im Alter von 32 und 35 Jahren auf die Spur gekommen. Diese stehen im Verdacht, mit erheblichen Mengen Marihuana und Kokain Handel betrieben zu haben.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte bei einer Kurierfahrt am Sonntag, 9. Juli, ein 21-Jähriger kontrolliert werden. Nachdem die Beamten im Handschuhfach des Wagens dabei Bargeld in fünfstelliger Höhe und weitere Hinweise auf den Transport von Betäubungsmitteln in dem Auto vorfanden, sei der junge Mann vorläufig festgenommen worden.

Gleichzeitiger Zugriff der Beamten

Außerdem konnten Polizisten am Zielort des mutmaßlichen Drogenkuriers zeitgleich einen 32-Jährigen festnehmen, der mehrere Kilo Marihuana und Haschisch bei sich trug. „Zu einer weiteren Festnahme kam es kurz darauf an der Wohnanschrift eines 35-Jährigen, der ebenfalls maßgeblich an dem Drogenhandel beteiligt war“, heißt es außerdem. „Bei den Durchsuchungen des ‚Drogenverstecks‘ und der Wohnungen der Männer konnten zudem knapp ein Kilo Kokain und Bargeld aufgefunden werden.“

Laut dem Bund Deutscher Kriminalbeamter wird ein Kilogramm Kokain aktuell für ungefähr 30.000 bis 35.000 Euro weiterverkauft. Auf der Straße bezahlen Konsumenten für ein Gramm des weißen Pulvers derzeit ungefähr 60 Euro.

Nachdem die mutmaßlichen Drogendealer am Montag dem Haftrichter vorgeführt wurden, habe dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen und den 35-Jährigen erlassen. Der 21 Jahre junge Mann kam indessen unter Auflagen auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern weiter an.