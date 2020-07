von sk

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmorgen das seit Samstag besetzte Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße geräumt, nachdem der Eigentümer Strafantrag gegen die Besetzer gestellt hatte.

Nach einer Demonstration gegen Wohnungsnot mit bis zu 100 Teilnehmern war es am Samstag zu der Hausbesetzung gekommen. Bis zu 50 Personen drangen in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus ein und besetzten es, wie die Polizei mitteilte.

Als die Polizei das Gebäude am frühen Mittwochmorgen räumte, waren noch 14 Hausbesetzer dort. Die Räumung verlief der Polizei zufolge ohne Zwischenfälle. Gegen die Besetzer werde nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Demonstranten hatten unter anderem die Nutzung von leerstehenden Gebäuden in Konstanz gefordert. Am Ende versammelten sie sich vor einem leerstehenden Gebäude in der Markgrafenstraße.