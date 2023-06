Ein Polizeihubschrauber hat am Donnerstagvormittag, 15. Juni, seine Kreise über dem deutschen Teil des Bodensees gezogen. Mancher Schwimmer wird besorgt nach oben geblickt haben – doch inzwischen ist klar: Die Piloten suchten keinen Vermissten und waren auch nicht wegen einer anderen Notlage unterwegs.

Die Route des Hubschraubers auf Radarbox.com. Nutzer der Flugradar-Seite konnten am Donnerstag gut verfolgen, wie er die baden-württembergische Bereiche des Bodensees abflog. | Bild: Screenshot Radarbox

Laut Carolin Mengele vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen handelte es sich um einen normalen Gewässerüberwachungsflug. „Solche geplanten Einsätze, bei denen ein Kollege oder eine Kollegin der Wasserschutzpolizei mit an Bord ist, finden regelmäßig am Bodensee statt“, erklärte die Sprecherin.

Aus der übersichtlichen Perspektive von oben werde dabei geschaut, ob sich beispielsweise Verunreinigungen oder andere Anomalitäten feststellen lassen, die einer Überprüfung bedürfen. So wie das etwa im Oktober 2022 auf dem Überlinger See der Fall war, wo ein Boot einen Ölteppich verursacht hatte.

Ungewöhnliche Perspektive: Aus dem Hubschrauber wurde im Oktober 2022 dieses Foto einer Verunreinigung im Überlinger See aufgenommen. Die Orte im Hintergrund sind Bodman und Ludwigshafen (rechts). | Bild: Polizeipräsidium Einsatz

Darüber hinaus bieten die Gewässerüberwachungsflüge laut Mengele die Möglichkeit, Bereiche des Sees zu überprüfen, die mit dem Polizeiboot nicht direkt angefahren werden können, etwa das Wollmatinger Ried. „Dabei werden mitunter treibende Gegenstände wie SUP-Boards erspäht, die im Anschluss geborgen werden können.“

Im Vorfeld des Konstanzer Seenachtfestes werde während des Flugs dagegen geprüft, wie die aktuellen Gegebenheiten sind, um im Anschluss Empfehlungen geben zu können. Etwa die, dass die Seekuh vorher noch einmal Seegras entfernen müsste. Dabei handelt es sich um Schiffe, die vor Häfen und im flacheren Wasser mähen, damit Schiffe oder Schwimmer nicht durch das Seegras behindert werden.

Der Flug am Donnerstag ergab keine Besonderheiten, sagte Mengele auf Anfrage. Die baden-württembergische Polizeihubschrauberstaffel verfügt laut Innenministerium an ihren Standorten am Landesflughafen in Stuttgart und auf dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen über sechs Hubschrauber. Die Technik wurde im Jahr 2016 komplett erneuert.

Das neue Modell, die H145 der Firma Airbus Helicopters, kann auch unter schwierigen Flug- und Einsatzbedingungen eingesetzt werden. Die Maschine verfügt unter anderem über eine hochauflösende Wärmebild- und Videoanlage sowie über einen leistungsstarken Suchscheinwerfer.