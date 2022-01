Rückblick auf den vergangenen Winter: Damals brachte die sibirische Kälte wochenlange frostige Temperaturen zum Teil weit unter dem Gefrierpunkt, sodass der Gnadensee, der Bereich des Bodensees zwischen Reichenau und Hegne, für einige Tage im Februar gefror. Die Eisschicht war sogar stabil genug, um hunderte Menschen zu tragen. Diese nutzten die Gelegenheit zum Schlittschuhfahren oder Eishockeyspielen.

Konstanz Das Eis ist da! Zahlreiche Kufen-Freunde waren am Sonntag zwischen Hegne und der Reichenau unterwegs. Die Kälte sorgte außerdem für tolle Eisskulpturen

Dies wird in absehbarer Zeit jedoch nicht wieder möglich sein. Wie Uwe Schickedanz, Leiter der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes erklärt, ist die sich anbahnende Kälteperiode durch die Polarluft immer noch zu mild, um den See gefrieren zu lassen. „Dafür ist eine längere Frostperiode mit Temperaturen von minus fünf Grad oder noch kälter notwendig. Solch eine Kälte ist derzeit aber nicht in Sicht.“

Deshalb gefriert der Gnadensee zuerst Wenn es kalt genug ist, gefriert der Gnadensee von allen Bereichen des Bodensees in der Regel als erstes. Dies liegt an der geringen Tiefe sowie an der vergleichsweise geringen Strömung an dieser Stelle des Sees. In flachen Gewässern wird weniger Wärme gespeichert, das Wasser kühlt hier folglich schneller ab. Dass der Bodensee wie bei der Seegfrörne 1963 irgendwann mal wieder komplett vereist, hält Schickedanz aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels für nahezu ausgeschlossen.

Stattdessen erwartet der Meteorologe Temperaturen um den Gefrierpunkt. „Das reicht bei weitem nicht“, sagt Schickedanz, der sich sich mit seiner Einschätzung auf die kommenden sieben Tage bezieht. Weiter im Voraus könne er das Wetter nicht seriös vorhersagen. Dass der Winter in den kommenden Wochen nochmals deutlich kälter wird und der See gefrieren könnte, ist also nicht gänzlich ausgeschlossen.

Glättegefahr in der Region

Schlittschuhfahrer können also lediglich abwarten und hoffen, Autofahrer müssen in den kommenden Tagen hingegen besonders achtsam sein. Der Wetterumschwung kann im Bereich Konstanz für Gefahr durch Glätte auf den Straßen sorgen, vor allem durch gefrierenden Regen am Abend.