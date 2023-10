Am Bahnübergang Riedstraße in Konstanz ist am Dienstagabend, 31. Oktober, ein VW Caddy von einem Zug erfasst worden. Wie Polizei und Feuerwehr auf Anfrage übereinstimmend mitteilten, stand der verlassene Wagen um 19.45 Uhr am Bahnhof Wollmatingen zwischen den Schranken auf den Schienen. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer der Schwarzwaldbahn den Zusammenprall nicht verhindern.

In einer Facebook-Gruppe wurde dieses Foto des zerstörten Caddys gepostet. | Bild: Facebook

Der Grund dafür, dass der Wagen auf den Schienen stand, ist ungewöhnlich. Laut Polizei hatte der Fahrzeuglenker eine Auseinandersetzung in einer Gruppe von Personen bemerkt und dabei seinen Sohn erkannt. Sofort wollte er ihm zu Hilfe eilen – er verließ seinen Wagen, ohne darauf zu achten, dass er auf den Schienen stand.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro, der VW Caddy wurde total zerstört. Die Lok wies Schäden im Frontbereich auf; eine Ampelanlage wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurden weder die Zugpassagiere noch der Lokführer oder umstehende Personen. Die Bahnstrecke, auf der auch der Seehas verkehrt, war zunächst gesperrt.