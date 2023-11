Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Die Stadtverwaltung Konstanz hat im Sommer im Paradies 200 Fahrradbügel montiert, darunter auf Parkplätzen und sogar auf Zickzacklinien. Bei diesen handelt es sich um das Verkehrszeichen 299. Das bedeutet: Halte- und Parkverbot. Die große Frage: Darf man auf diesen Zickzacklinien dann Fahrradbügel installieren? Und dürfen hier Drahtesel überhaupt abgestellt werden?

Die Polizei sorgt für Aufklärung

Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, sorgt auf SÜDKURIER-Nachfrage für Aufklärung. Der Text zum Verkehrszeichen 299 der Straßenverkehrsordnung (StVO) lautet: „Wer ein Fahrzeug führt, darf innerhalb einer Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote nicht halten oder parken“. Somit gelte das Verbot auch für Fahrräder, so Tatjana Deggelmann.

In Paragraf 12 StVO sowie im Tatbestandskatalog werde das Verbot für das Halten im Fünf-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen nie auf Kraftfahrzeuge beschränkt und gelte somit auch für Fahrräder, so Deggelmann. Die Verfolgung des Verbots sei aber mangels Kennzeichen an Fahrrädern jedoch schwierig.

„Je nach Anordnungsgrund für die Grenzmarkierung kann die zugehörige verkehrsrechtliche Anordnung zugunsten von Fahrradständern aufgehoben oder angepasst werden (zum Beispiel durch Kürzen der Grenzmarkierung)“, erläutert Tatjana Deggelmann weiter.

Das sagt die Stadtverwaltung

Und genau das hat die Stadt Konstanz im Nachhinein getan, nachdem die Fahrradbügel schon ein paar Wochen auf den Zickzacklinien standen. Auf die Frage nach dem Warum, antwortet Benedikt Brüne, Pressesprecher der Stadt Konstanz: „Durch die Installation der Fahrradbügel als dauerhafte Maßnahme sind die Bodenmarkierungen obsolet geworden.“

Zwischenzeitlich wurden die Zickzacklinien in den Bereichen, wo die Fahrradbügel montiert sind, abgefräst. | Bild: Scherrer, Aurelia

Warum aber missachtete die Stadt zunächst das Verkehrszeichen? „Das Abfräsen der Markierungen ist eine vergleichsweise zeitaufwändige Arbeit, sodass es nicht immer einfach ist, dies im Arbeitsplan der Technischen Betriebe unterzubringen“, erläutert Brüne und fügt an: „Um die Fahrradbügel dennoch so früh wie möglich den NutzerInnen zur Verfügung zu stellen, wurden sie schon vor der Beseitigung der Zickzack-Linien aufgestellt.“

Die Grenzmarkierungen in der Rheingutstraße seien ursprünglich angebracht worden, um die fünf Meter zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten darzustellen und den Kreuzungsbereich freizuhalten. Benedikt Brüne erklärt weiter: „Da an dieser Stelle eine Länge von acht Metern vorlag, konnten die Fahrradbügel, welche nun die ‚überschüssigen‘ drei Meter in Anspruch nehmen, installiert und die Grenzmarkierung entfernt werden.“