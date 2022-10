Ein unbekannter Täter hat im Bereich der Elberfeldstraße – westlich des Cherisy-Geländes – einen Mann angegriffen und verletzt. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Motiv für den Angriff, der sich am Mittwochmorgen ereignete, ist unklar.

Gegen 7.40 Uhr war laut Polizei ein 25-Jähriger zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit. Der junge Mann überquerte die Fürstenbergstraße und lief in die Elberfeldstraße hinein. Plötzlich stellte sich ihm ein Unbekannter in den Weg und schlug ihm unvermittelt viermal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Angreifer. In welche Richtung er ging, ist unklar.

Der 25-Jährige erlitt durch die Faustschläge eine Platzwunde und Prellungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem fielen bereits beim ersten Schlag sowohl seine Brille als auch seine Kopfhörer auf den Boden.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 1,90 Meter groß, kräftige bis dicke Statur, kurze dunkelblonde bis bräunliche Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke und einer blauen Jeans. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 beim Konstanzer Revier melden.