Plötzlich positiv: Wie ein Glas Limo den Corona-Test von zwei Konstanzer Kindern negativ beeinflusste

Familie Hansen aus Konstanz erlebte ein emotionales Test-Wochenende. Die siebenjährige Ida und der zehnjährige Henrik wurden erst positiv, dann negativ getestet. Der Grund dafür war ein kühles Glas Grapefruitlimonade. Was das für Schnelltests an Kitas und in Schulen bedeutet.