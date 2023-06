Plötzlich knallt es. Das Donnern hallt von den Häuserwänden wider. Nicht nur die Bewohner in der Innenstadt schrecken aus dem Schlaf hoch. Es ist gegen 0.45 Uhr in der Nacht von Montag, 19. Juni, auf Dienstag, 20. Juni. Manch einer glaubt im Halbschlaf, es könne sich um Schüsse handeln.

Geschossen wurde – allerdings mit Feuerwerkskörpern. Über der Altstadt – etwa auf Höhe des Stadtteils Niederburg – entfalteten sich, begleitet von extremen Getöse – die Feuerwerksgebilde, die schon beinahe professionell wirkten. Wer war das?

Kreis Konstanz Hohes Waldbrandrisiko! Feuer- und Grillstellen in Wäldern dürfen nicht mehr genutzt werden Das könnte Sie auch interessieren

Diese Frage kann auch die Polizei nicht beantworten. Gegen 0.47 Uhr meldete ein Anrufer „verdächtige Wahrnehmungen auf Höhe der AOK“ in der Inselgasse, wie Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, auf SÜDKURIER-Anfrage erklärt. Genaues weiß die Polizei auch nicht, denn nach wenigen Minuten war der Spuk auch schon wieder vorbei.

Fragen über Fragen

In der Konstanzer Innenstadt wird gerade an Silvester stets ein generelles Feuerwerksverbot ausgesprochen. Wer hat die Feuerwerksraketen gezündet? War dieses Privatfeuerwerk genehmigt? Noch sind all diese Fragen ungeklärt.

Sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.