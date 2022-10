Traumatisierendes Erlebnis im Bus: Ein Unbekannter hat eine junge Frau am Freitag, 21. Oktober, im Zeitraum zwischen 15.45 und 16.05 Uhr in einem Bus der Linie 2 begrapscht. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Tat soll sich auf der Strecke zwischen den Haltestellen Bürgerbüro und Fürstenberg ereignet haben, zwischen denen neun Stationen liegen. Der unbekannte Mann fasste den Angaben zufolge der 18-Jährigen an den Oberschenkel und fuhr mit seiner Hand bis kurz vor ihren Schritt. Anschließend verließ er den Bus.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 25 Jahre, 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, sehr kurze Haare (fast kahl). Bekleidet war er mit einem knallroten Pullover mit weißer Aufschrift.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden. Die Telefonnummer lautet (07531) 995-0.