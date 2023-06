So hatte sich der britische Künstler Serj Sabet seine Ausstellungseröffnung in Konstanz nicht vorgestellt: Er wurde bei der Vernissage bestohlen! Am Freitagabend, 9. Juni, nahm ein Unbekannter zwischen 20 und 22 Uhr neun Gemälde und einen Skizzen-/Zeichenblock mit 40 Zeichnungen mit. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Hätte gern seine Bilder wieder: Serj Sabet. | Bild: Franziska Reichel

Der 43-Jährige, der derzeit in Radolfzell lebt, hatte sich in der Kulturetage auf der Oberen Laube übers Wochenende für seine Ausstellung „State of Mind“ (auf Deutsch: Geistes- oder Gemütszustand) eingemietet. Rund 100 Menschen seien anwesend gewesen, so die Polizei. Es gab auch Livemusik und Drinks, wie Sabet berichtet.

Wegen der vielen Menschen habe man nicht alles immer hundertprozentig im Auge behalten können – so wie das auf einer gut besuchten Vernissage nun einmal ist. Die gestohlenen Bilder haben unterschiedliche Formate, sind aber nicht so groß, dass der Abtransport durch den oder die Täter sofort hätte auffallen müssen, so Serj Sabet weiter. Sie seien auch nicht gerahmt gewesen.

Eines der gestohlenen Bilder: „Happy Mickey“, Öl auf Leinwand, Größe 30 mal 40 Zentimeter. | Bild: Serj Sabet

Die Bilder und das Skizzenbuch befanden sich laut Sabet vielmehr gemeinsam in einer Tasche, da es keinen Platz mehr zum Aufhängen gab; der Täter schnappte sich dann offenbar diese Tasche und verschwand.

Die Höhe des Schadens gibt die Polizei mit etwa 23.000 Euro an. Zeugen, denen während der Veranstaltung Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Dieb geben können, können sich beim Polizeirevier Konstanz melden. Die Telefonnummer lautet 07531 9952222.