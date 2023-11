Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag, 31. Oktober, bei einem offenbar selbst verschuldeten Unfall auf der Wollmatinger Straße verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, radelte die 20-Jährige gegen 12.30 Uhr auf dem auf der Fahrbahn markierten Radweg in Richtung Wollmatingen. Auf Höhe Hausnummer 165 bog sie unvermittelt nach links ab, um in eine Hofeinfahrt zu gelangen.

Damit hatte der 75-Jährige Audifahrer, der auf der Wollmatinger Straße in dieselbe Richtung fuhr, nicht gerechnet. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Radfahrerin fiel über die Motorhaube des Wagens und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf etwa 1500 Euro, den am Trekkingrad auf 200 Euro.