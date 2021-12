Konstanz vor 56 Minuten

Plötzlich 30er-Zone? Auf einem Teilstück der Max-Stromeyer-Straße gilt seit dem 6. Dezember ein neues Tempolimit

Das kam selbst für Anwohner recht überraschend: In der Max-Stromeyer-Straße gilt neuerdings ab dem Beginn der Straße bis zum Business Park, also auf einer Strecke von fast einem halben Kilometer, Tempo 30. Neue Beschilderungen und Straßenmarkierungen wurden am Vormittag des 6. Dezembers angebracht – und auch andernorts werden 30er Zonen eingerichtet werden.