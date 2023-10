Konstanz vor 2 Stunden

Planungskosten von 450.000 Euro: Lohnt sich ein digitales Konzept gegen Staus?

Ein neues Leitsystem soll in Konstanz die Verkehrskadetten ersetzen. Gerade an Hochlasttagen ist in Konstanz nämlich kein Parkplatz mehr zu finden. Doch es gibt Skepsis wegen der Kosten und der Wirksamkeit.