Im Rahmen der Sommeraktion #dranbleibenBW bietet das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration gemeinsam mit Kommunen und weiteren Partnern niederschwellige Impfangebote – vor allem im Freizeitbereich. Das Ziel: Die Impfung dorthin bringen, wo die Menschen ihren Sommer verbringen.

Kreis Konstanz Kreisimpfzentrum in Singen schließt im September – geimpft wird trotzdem Das könnte Sie auch interessieren

Am Wochenende findet auch in Konstanz ein mobiles Impfangebot statt. Und zwar am Hörnle, das gibt das Ministerium in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach gibt es am Freitag, 20. August, und am Samstag, 21. August, im Strandbad „Hörnle“ die Möglichkeit sich impfen zu lassen. Jeweils zwischen 16 und 21 Uhr.

Übrigens: Zur gleichen Zeit kann den Songs von DJ Ron (Freitag) und Max Giesinger (Samstag) gelauscht werden. Die stehen an diesen Tagen nämlich im Bodenseestadion auf der Bühne. Weiter heißt es, dass eine Terminbuchung für die Impfung ist nicht erforderlich ist – und dass Impfwillige zwischen Impfstoffen von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson wählen können.

Alle Infos zum Angebot sowie weitere Impf-Aktionen gibt es unter www.dranbleiben-bw.de.