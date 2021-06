Die Konstanzer Veranstalter Dieter Bös und Xhavit Hyseni von der Konzertagentur Kokon Entertainment organisieren im Sommer die sogenannten Picknick-Konzerte im Bodensee-Stadion. Sie haben überlegt, wie sie den Konzertspaß und den voraussichtlichen notwendigen Schutz vor dem Coronavirus verbinden können.

„Wir haben uns gefragt, wie wir den Menschen Open-Air-Konzerte diesen Sommer anbieten können“, teilen die Organisatoren mit. Sie sagen: „Die Antwort darauf war eindeutig: Picknicke auf einer Wiese.“ Diese würden mit den Open-Air-Konzerten verbunden.

Dieter Bös (links) und Xhavit Hyseni von der Konzertagentur Kokon Entertainment | Bild: Brumm, Benjamin/SK-Archiv

Der Besucher könnten also die Musik im Grünen bei idealerweise Sonnenuntergangs-Atmosphäre genießen, die Verpflegung und die Getränke vor sich. Diese dürfe auch selbst mitgebracht werden. Sollten die Inzidenzwerte weiterhin sinken, dann dürfe möglicherweise auch wieder „gesprungen, getanzt, geklatscht, gejubelt und vergessene Lieblingslieder mitgesungen werden“ betont das Veranstalter-Duo.

Die Organisatoren fassen auf der Internetseite zusammen: „Wir haben die gesetzlichen Auflagen permanent im Blick und werden diese entsprechend verantwortungsvoll umsetzen! Sollten (einzelne) Konzerte wider Erwarten doch nicht stattfinden können, bekommt ihr 100 Prozent des Kaufpreises von unserem Ticketingpartner Krasser Stoff rückerstattet.“

Zum Programm gehören der Punk-Rocker Campino, Sänger der Toten Hosen, der Komiker Michael Mittermeier und die deutsche Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth. Mit im Bund sind auch die Aufsteiger von Milky Chance. Ihr Stil lässt sich keinem Genre zuordnen, er reicht von Alternative Rock bis zum Reggae. Die 2012 von Abiturienten gegründete Band ist inzwischen weltweit gefragt.

Ebenfalls zu den Zugpferden der Konzert-Reihe gehören die Band Meute, die Techno und Marschmusik verbindet, sowie der Liedermacher Joris und der irische Sänger und Gitarrist Rea Garvey, der einst der Band Reamonn vorstand und neben musikalischen Erfolgen als Singer-Songwriter auch als Coach bei der TV-Show „The Voice of Germany“ glänzte.

Infos zu den geplanten Auftritten 25. August: Campino

26. August: Michael Mittermeier

27. August: Von Wegen Lisbeth

28. August: Milky Chance

31. August: Meute



1. September: Joris

2. September: Rea Garvey

3. September: Provinz

4. September: Local Heroes Infos zur Picknick-Konzertreihe Im Bodenseestadion steigen vom 25. August bis 5. September die Picknick-Konzerte unter freien Himmel. Besucher können die Verpflegung mitbringen. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Beginn des Konzerts um 19.30 oder 20 Uhr. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es unter www.picknick-konzerte.de

Als Kulturveranstalter, so sagen Dieter Bös und Xhavit Hyseni, liege ihnen auch die lokale Kulturszene am Herzen. So sei geplant, die Künstlerinnen und Künstler der Stadt Konstanz ebenso ins Festival einzubinden. Anvisiert sei ein „Local Heroes Tag“, bei dem Künstler aus der Region im Mittelpunkt stehen.

Dieter Bös weist darauf hin, dass die Open-Air-Konzerte der Picknick-Reihe das kulturelle Ereignis vor der Haustür ermöglichen. Manche werde das an die Zeiten des Zeltfestivals erinnern. Dieses war jahrelang auf Klein Venedig Kult. Bei den Picknick-Konzerten steht zwei Wochen lang das Bodenseestadion im Mittelpunkt, in dem früher auch das Festival „Rock am See“ eine große Bühne hatte.