Die Stadtwerke Konstanz haben denkbar kurzfristig darüber informiert, dass sie ihr Dienstleistungsangebot beim Stadtbus nicht wie gewohnt erbringen können. Über seine elektronischen Kanäle teilte das Unternehmen am 7. November 2023 mit: „Am Mittwoch, 8. November 2023, wird es aufgrund des aktuellen Fahrpersonalmangels über den gesamten Betriebstag zu Einschränkungen und Kursausfällen im Liniennetz der Stadtwerke Konstanz kommen. Wir informieren Sie über Einschränkungen im Detail, sobald diese am Mittwoch, 8. November 2023, abschätzbar sind.“

Das heißt, dass Fahrgäste möglicherweise schon am Morgen an der Haltestelle stehen und nicht mitgenommen werden. Denn es war zunächst unklar, ob einzelne Fahrten oder ganze Linien gestrichen werden. So ist die Linie 9C vom Zähringerplatz zur Universität schon länger komplett eingestellt.

Die neuerlichen Einschnitte reihen sich ein in eine Serie von Einschränkungen. Bereits Mitte September hatten die Stadtwerke mitgeteilt: „Aufgrund einer derzeit angespannten Personalsituation“ seien „einzelne Fahrplananpassungen notwendig“. Neben dem Entfall der 9C gibt es auf den Linien 3 und 12 von Montag bis Samstag auch in der Hauptverkehrszeit nur noch einen 20-Minuten-Takt. Die Linien 4/13, 13/4 und 6 fahren seit dem 30. September an Samstagen nur im 30-Minuten-Takt. Auf der Linie 9 gibt es an Sonn- und Feiertagen seither nur noch einen Bus pro Stunde.

Der Personalmangel bei den Stadtwerken war jüngst sogar Thema im Gemeinderat – ausgerechnet in der Bürgerfragestunde. Die eifrige Besucherin der Sitzungen und regelmäßige Busnutzerin Elisabeth Schöndienst beklagte die Verschlechterungen im Fahrplan. Sie sprach dabei auch an, dass es an Busfahrern fehle. Es hätten zehn Fahrer auf einmal gekündigt, habe sie erfahren. Ihren Ausführungen widersprach in der Sitzung niemand.