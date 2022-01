Konstanz vor 1 Stunde

Personalbedarf bei der Stadt Konstanz wächst und wächst: Innerhalb von zehn Jahren um rund 230 zusätzliche Stellen

Das Plus bei den Stellen innerhalb der Stadtverwaltung schlägt sich bei den Kosten nieder: Sie belaufen sich in diesem Jahr auf voraussichtlich rund 73 Millionen Euro – vor zehn Jahren waren es 44,36 Millionen Euro. Was ebenfalls zur Wahrheit gehört: Das aktuelle Aufgabenspektrum der Stadt ist im Vergleich mit dem des Jahres 2013 enorm gewachsen.