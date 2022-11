Maskenstreit in einer Fast-Food-Kette: Zu einem Gerangel ist es am Samstag, 12. November, gegen 20 Uhr im McDonald‘s am Bahnhofplatz in Konstanz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Streit zwischen zwei unbekannten Männern und einer 42-jährigen Mitarbeiterin vorausgegangen.

Die Beiden hatten die Frau „in aggressiver Art und Weise auf das richtige Tragen ihrer Maske hingewiesen“, heißt es in der Mitteilung. Daraufhin hätten zwei andere Mitarbeiter die Männer aus dem Lokal verwiesen. Das ging nicht ohne körperliche Auseinandersetzung vonstatten; die 28 und 31 Jahre alten Beschäftigten erlitten in der Folge leichte Verletzung. Die unbekannten Täter flüchteten laut Polizei in Richtung Lago. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-2222, zu melden.