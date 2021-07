Konstanz/Reichenau vor 1 Stunde

„Passiert nichts Schlimmeres, muss eine Gesellschaft solch lästiges Verhalten ertragen“: Gericht lehnt psychiatrische Unterbringung einer wahnhaften 76-Jährigen ab

In der Tasche hatte die Konstanzerin ein Messer mit 20 Zentimeter langer Klinge sowie einen kleinen Hammer, als sie von der Polizei vergangenes Jahr aufgegriffen wurde. In ihrem Kopf hat sie wirre Gedanken und fühlt sich verfolgt. Nun musste sich die 76-Jährige vor Gericht verantworten. Angeklagt war sie unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung mehrerer Personen in und um Konstanz