Dass seine Diebestour so ausgehen könnte, hätte er vorher wohl nicht gedacht. Ein flüchtiger Ladendieb ist am Mittwochnachmittag, 14. September, in der Konstanzer Innenstadt geschnappt worden – allerdings nicht von der Polizei, sondern von Passanten, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der 35 Jahre alte Mann hatte in einem Modehaus auf dem Obermarkt mehrere Kleidungsstücke zu stehlen versucht, indem er sie unter seiner zunächst lediglich über dem Arm getragenen Jacke anzog. Als die Verkäuferin ihn darauf ansprach und aufforderte, die nicht bezahlte Kleidung wieder auszuziehen, flüchtete der 35-Jährige aus dem Geschäft.

Zeugen rennen dem Mann hinterher

Mehrere Passanten hatten den Vorfall beobachtet und nahmen die Verfolgung des Mannes auf. Die dauerte nicht lang, schon in der angrenzenden Wessenbergstraße stellten sie ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Diebes, der falsche Personalien angab und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, stellten die Beamten gestohlene Bekleidung im Wert von knapp 2300 Euro fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde der 35-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl erließ. Anschließend brachten die Polizisten den Mann ins Gefängnis.