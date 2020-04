In der Nacht auf Montag muss es passiert sein: Rund 50 Pappschilder wurden von bisher Unbekannten auf die Platanen entlang der Seestraße gehängt – und zwar möglichst weit oben, damit sie schwer zu erreichen sind. Auf jedem einzelnen Schild sind Sprüche zu lesen – meistens politische Botschaften.

Bild: Schuler, Andreas

„Die sind wohl dem linken Spektrum zuzuordnen“, sagt Tatjana Deggelmann von der Pressestelle der Polizei. Auf ein paar Schildern ist das Logo der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion zu erkennen – das ist Englisch und bedeutet übersetzt ‚Rebellion gegen das Aussterben‘.

Diese Bewegung hatte laut Internetauftritt bundesweite Kundgebungen und Demonstrationen für Montag, den 20. April geplant. „Vielleicht war diese Aktion ein Ersatz dafür, da Menschenansammlungen ja untersagt sind“, so Tatjana Deggelmann.

Extinction Rebellion hat sich auf die eigenen Fahnen geschrieben, gegen Gewalt, Ungleichheit, Aussterben von Tieren, Pflanzen und letztlich auch Menschen vorzugehen.

Die Botschaften auf den Schildern zielen durchaus in diese Richtung: So findet sich eine Notfallnummer für Opfer von häuslicher Gewalt, die rassistischen Morde von Hanau im Februar werden angeprangert, Solidarität wird eingefordert und Gesellschaftskritik geäußert, indem die Sinnhaftigkeit mancher Aktionen im Rahmen der Corona-Krise in Frage gestellt werden.

„Klatschen bezahlt keine Mieten“ – eine Botschaft gegen die chronische Unterbezahlung von Pflegekräften: Anstatt ihnen nur zuzujubeln sollten die Gehälter angehoben werden.

Ein Plakat fordert „Einen Hafen für Alan Kurdi„. Das unter deutscher Flagge fahrende Rettungsschiff ist derzeit in Quarantäne. Die Crew hatte 149 Menschen im Mittelmeer gerettet und zwei Wochen vergeblich auf Hilfe von Land gewartet.

So reagiert die Polizei auf die Schilder

„Wir haben den Staatsschutz informiert“, berichtet Tatjana Deggelmann.

Ein weiterer Aspekt laut der Pressestelle der Polizei: „Eventuell liegt auch Diebstahl und Sachbeschädigung vor“, sagt Tatjana Deggelmann. Die Pappschilder standen offenbar an anderen Stellen der Stadt und dienten ursprünglich als Hinweisschilder für Veranstaltungen. Die Polizei hat die Schilder mittlerweile mithilfe der Feuerwehr entfernt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Aktion geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden: 07531/995-0.