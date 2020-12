von Sara Guglielmino

Home-Shopping statt Einkaufstrubel und eingeschränkter Besuchsverkehr statt riesiger Familienfeste – die Konsequenzen der Weihnachtstage unter Corona-Bedingungen trägt derzeit unter anderem die Post.

Zu der traditionell erhöhten Zahl an Bestellungen kommen nun noch mehr Päckchen als in anderen Jahren hinzu. Denn: Wer nicht persönlich Geschenke vorbeibringen kann, will wenigstens welche verschicken.

Zusätzliche Mitarbeiter eingestellt Schon im Frühsommer hatte die Deutsche Post DHL Group wegen des Mehraufwands 4000 neue Mitarbeiter eingestellt. Im Oktober kamen noch einmal 3000 Helfer dazu. Um Kontakte zu beschränken, arbeiten Zusteller in einem Zwei-Wellen-Verfahren – das heißt, die Zusteller fangen zu unterschiedlichen Zeiten an zu arbeiten. Ein Teil der Mannschaft kommt schon recht früh. Der andere Teil beginnt erst, wenn die anderen die Zustellbasis verlassen haben. Deswegen kann es vorkommen, dass Pakete auch am Abend zugestellt werden.

So prägen die Wagen von DHL und anderen Anbietern derzeit neben wenigen Spaziergängern das Bild in der Konstanzer Altstadt. Für die Zusteller gibt es kein Homeoffice.

Bild: Sara Guglielmino

Unterwegs mit dem Zusteller

Zu ihnen gehört der 29-jährige Mihai Ciomaga, der seit fünf Jahren in Konstanz lebt und seit drei Jahren als Zusteller für die Deutsche Post arbeitet. Der gebürtige Rumäne mag seinen Job, auch wenn sich seit Beginn der Corona-Pandemie vieles in seinem Arbeitsalltag verändert hat.

Ciomaga macht zwar keine Überstunden, wie es unzählige andere Zusteller gerade tun müssen. Dafür erschwert ihm eine andere Lockdown-Besonderheit die Arbeit. Sein Zustellgebiet ist die Innenstadt.

Normalerweise übergibt Ciomaga die Pakete der Kunden, die über den Geschäften in der Fußgängerzone wohnen, den Ladenbesitzern. Da die Läden nun aber geschlossen sind, muss er die Pakete teilweise bis in den zweiten oder dritten Stock tragen – meist ohne Aufzug.

Vor Ort in der Poststation

Auch Ricarda Önnisan hat derzeit Stress. Sie arbeitet seit sechs Jahren in der Poststation im Buhlenweg. Die zwei Schalter werden normalerweise von zwei Kollegen betreut. Wenn Ladenschließungen und Kontaktbeschränkungen aber auf die Vorweihnachtszeit treffen, ist das so nicht mehr möglich.

Aktuell sind sie in der Poststation zu dritt im Einsatz, um den Kundenandrang zu bewältigen. „Corona und Weihnachten sind keine gute Mischung“, sagt die Konstanzerin.

Deshalb macht die Angestellte Überstunden: Die Poststation schließt eigentlich um 18 Uhr. Um sich neben den Bestellungen der Kunden aber auch um abgegebene Päckchen zu kümmern, verlasse sie ihren Arbeitsplatz zurzeit nicht vor 20 Uhr. „Gerade arbeiten wir sehr viel“, sagt die Konstanzerin.

Auch ein Zustellerkollege von Mihai Ciomaga hängt täglich zweieinhalb Stunden ran, wie er berichtet: Er sei familiär nicht gebunden, sagt er – und da alles geschlossen ist, habe er ohnehin nichts Besseres zu tun.

Flut an Päckchen und Paketen

Vor allem in den letzten Tagen vor Weihnachten muss sich die Post nicht nur um die rechtzeitige Lieferung der Pakete kümmern, sondern hat auch mit den vielen Päckchen zu kämpfen, die Konstanzer wegen der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten versenden. Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern erschwert den Poststationen außerdem, der Flut Herr zu werden.

Warteschlangen von bis zu 30 Menschen hätten sich in den letzten Tagen schon vor der Poststelle gebildet, da sich mittlerweile nur noch maximal drei Kunden gleichzeitig in der Poststation aufhalten dürfen. „So dauert eben alles länger“, sagt Ricarda Önnisan.