von Antonia Wintersig

Das Open See Festival, organisiert vom Kulturladen (Kula) Konstanz, soll im Juni 2022 wieder im Konstanzer Stadtgarten stattfinden. Zusätzlich gibt es noch bis Ende Januar die Möglichkeit, sich als Band oder Solokünstler auf die Ausschreibung des Kula zu bewerben. Vorgaben in Sachen Musikrichtungen gibt es dabei keine.

Am 23. und 30. April 2022 findet dann ein Vorentscheid im Kula statt. Acht aus der Bewerbungsphase ausgewählte Bands spielen vor Publikum und einer achtköpfigen Jury aus Kula-Mitarbeitern. Die Publikumsstimmen zählen am Ende übrigens bei der Auswahl der vier Gewinner mit. Alle Infos, Kontaktadressen und Anmeldeformulare dazu finden Interessierte auf der Internetsite des Kula.

Jeder kann sich bewerben

Was das Kula-Team hervorhebt, ist: Bei der Bewerbung gehe es nicht darum, ein besonders hochauflösendes Video oder Ähnliches zu schicken. „Man hat davon auch keinen Vorteil“, betont Adrian Rippel, einer der Inhaber des Kula. Es gehe in der Bewerbung darum, sich als Künstler oder Band und die eigene Musik aussagekräftig vorzustellen, auch mit Aufnahmen aus dem Probenraum oder von älteren Konzerten.

„Wir freuen uns über jede Bewerbung“, sagt Manuela Hacker, die Presseverantwortliche des Kula. Und vor allem für Newcomer-Bands sei es eine einmalige Gelegenheit, vor 3.000 Zuschauern auf dem Open See zu spielen.

Ein Kulturangebot für die Region

In diesem Jahr sei das Open See das erste Konzert in Konstanz gewesen, das nach langer coronabedingter Pause wieder stattfinden konnte, erzählt Adrian Rippel. „Da hat man gesehen, dass die Leute das einfach brauchten.“ Das Feedback sei durchweg positiv gewesen. Was die Corona-Situation für das Festival 2022 angehe, könne man ja ohnehin noch nicht sagen, was dann für Regelungen gelten.

Konstanz Im Januar wird in Konstanz eine Spur der Mainaustraße aufgerissen. Die Vorbereitungen an der Straße Richtung Fähre laufen bereits Das könnte Sie auch interessieren

„In der jetzigen Zeit planen wir einfach und schauen, was kommt“, sagt Michaela Hacker. Irgendetwas deshalb nicht zu planen, sei definitiv keine Option. Eventuell müsse man dann eben kurz vorher reagieren – darin habe man mittlerweile ja auch schon Übung. Dem Kula sei es einfach auch wichtig, der Region ein Kulturangebot zu bieten.