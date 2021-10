Konstanz vor 1 Stunde

Oliver Wnuk spendet 25.000 Euro an den Förderverein der Konstanzer Kinderklinik: Das Geld soll in die Nachsorge-Arbeit fließen

Der Konstanzer Schauspieler spendet seinen Anteil des Gewinns beim Großen Deutschlandquiz an den Förderverein der Kinderklinik seiner Heimatstadt. Diese freut sich über die Unterstützung und will das Geld in die Nachsorge, unter anderem bei Anorexie-Patienten, investieren. Die Nachsorge-Arbeit liegt der Klinik besonders am Herzen, da die Unterstützung nach dem Klinikaufenthalt wesentlich dazu beitragen kann, Rückfälle zu verhindern.