„Ich bin ein Geschichtenerzähler – in jeder Form“, sagt Oliver Wnuk. Deshalb sei es ihm auch gleichgültig, ob man ihn nun für einen schreibenden Schauspieler oder einen schauspielenden Schriftsteller halte. „Ich wurde schon so vielen Schubladen zugeordnet, das reicht für einen ganzen Wandschrank. Egal, was ich kreiere: Ich will berühren und unterhalten – und ich mache es gerne.“

Und das Publikum sieht ihm dabei gern zu. Aktuell präsentiert der in Konstanz aufgewachsene Fernseh-Star den dritten Band seiner Kinderbücher rund um „Kasi Kauz“. Bei seiner Lesung in der Stadtbibliothek sorgte er damit für ein ausverkauftes Haus.

Zur Person Oliver Wnuk, geboren 1976 in Konstanz, hat sein Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule gemacht. Ab 1994 hatte er erste Engagements im Stadttheater Konstanz. In den vergangenen 25 Jahren hat er in weit über 100 Filmen als Schauspieler mitgewirkt. Parallel dazu schrieb er Romane, Drehbücher, Theaterstücke und Hörspiele. 2021 veröffentlichte er mit den Geschichten um „Kasi Kauz“ sein erstes Kinderbuch. Oliver Wnuk war 14 Jahre lang mit der Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld liiert.

Platz ist für 50 Personen, doch mehr Neugierige wollten hinein

Mehr als fünfzig Personen dürfen aus statischen Gründen nicht auf der Empore über dem vierten Stock sitzen. Ein paar Interessenten mussten sogar abgewiesen werden. Diejenigen, die sich einen Platz sichern konnten, sind begeistert. Der sechsjährige Jon ist bereits ein Kenner: „Wir haben schon den ersten Band aus der ‚Kasi Kauz‘-Reihe“, so seine Mutter.

Emil, ebenfalls sechs Jahre alt, kennt die tierischen Helden noch nicht, „aber Geschichten höre ich gerne“, sagt er. Seine Mutter Miriam besucht selbst auch gern Lesungen für Erwachsene: „Nun sind wir hier, weil es endlich mal eine Lesung für Kinder gibt“, meint sie.

Emil und seine Mutter Miriam genießen die Lesung. | Bild: Inka Grabowsky

Luise, die zwei Plätze weiter sitzt, hat einen ganz anderen Grund für ihren Besuch. Mit ihren neun Jahren ist sie eigentlich schon zu alt für das Bilderbuch. „Aber ich kenne Oliver seit den Dreharbeiten von ,Das Leben ist kein Kindergarten‘ vor vier Jahren. Da habe ich mitgespielt. Um ihn mal wieder zu sehen, hat Mama die Tickets gekauft.“ Wnuk freut sich sichtlich, sie zu sehen.

Luise (9) hat mit Oliver Wnuk vor vier Jahren einen Film gedreht. | Bild: Inka Grabowsky

Dann legt er los und liest sein neuestes Werk aus der Reihe um „Kasi Kauz“, der den Tieren im Wald immer ein offenes Ohr leiht und ihnen so hilft, ihre Probleme selbst zu lösen. „Immerhin: zuhören kann ich ebenfalls. In diesem Punkt bin ich ein bisschen wie Kasi“, sagt Oliver Wnuk.

Ansonsten würde er sich eher mit Kasis Freund, dem Maulwurf, identifizieren, der gerne fliegen können möchte. In unterschiedlichen Stimmlagen und Akzenten verkörpert er die Rollen der einzelnen Protagonisten – hier trifft Autorenschaft auf Schauspielkunst.

„Mit solchen Themen kann man gar nicht früh genug anfangen“

In der ersten Geschichte „Kasi Kauz und die komische Krähe“, die bei der Lesung in der Bibliothek noch einmal als Zugabe zu Ehren kommt, steht Fremdenfeindlichkeit im Mittelpunkt. Die zweite Episode „Kasi Kauz und der Raudau am Biberbau“ behandelt das Thema Angst. Nun also in „Kasi Kauz und der Maulwurf, der fliegen wollte“ geht es um Selbstakzeptanz.

Der Maulwurf Matze glaubt, nichts Besonderes zu sein und wäre lieber ein Vogel. Sein Freund Kasi muss ihn langsam davon überzeugen, dass Maulwurf-Sein eben doch Vorteile hat, wenn man nur etwas aus seinen Talenten macht. „Mit solchen Themen kann man gar nicht früh genug anfangen“, so der Autor.

Doch jenseits dieses pädagogischen Antriebs schreibt Wnuk seine Kinderbücher aus egoistischen Motiven: „Ich genieße es, mit dem Büchern etwas zu schaffen, was eine längere Halbwertzeit als neunzig Minuten Film hat. Tausende Kinder haben die Bücher schon im Schrank, und wer weiß, vielleicht geben sie sie einmal an ihre Kinder weiter. Ich bin jedenfalls sicher, dass die Geschichten gut altern werden.“ Die zeitlosen Illustrationen von Matthias Derenbach dürften dazu beitragen, davon ist der 47-jährige Künstler überzeugt.

Auch die erwachsenen Vorleser „sollen sich nicht langweilen“

Wnuk hat viel Mühe in die Bücher investiert. „Es ist ein Fehlschluss zu glauben, dass ein Bilderbuch schnell zu schreiben wäre. Es hat zwar nur jeweils 20.000 Zeichen, aber ich brauche dafür genauso lange wie für ein Drehbuch von 120 Din-A4-Seiten.“ Die Verkürzung und Verdichtung des Textes sei die Herausforderung. „Kinder sollen das Thema greifen können, und erwachsene Vorleser sollen sich nicht langweilen.“

Für Oliver Wnuk bot die Lesung einen willkommenen Anlass, kurz in seinem alten Zuhause in Konstanz vorbeizuschauen. Länger bleiben konnte er nicht. Und auch ein Umzug aus dem quirligen Berlin zurück an den See kommt derzeit nicht für ihn in Frage: „Ich bin immer noch nicht bereit für die Stille hier.“