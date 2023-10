Wie unverfroren kann man sein? Ein unbekannter Gauner hat am Dienstag, 17. Oktober, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fischenzstraße in Konstanz bestohlen. Dafür hatte sich der Trickdieb noch nicht einmal einen richtigen Trick ausgedacht, sondern nutzte einfach nur das Überraschungsmoment.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, klingelte der Mann an den Wohnungstüren. Wurde ihm geöffnet, zeigte er ohne ein Wort zu sprechen einen Notizblock mit gelbem Aufdruck, schwarzer Schrift und Passbild vor. Anschließend trat er immer noch wortlos ein, ging von Raum zu Raum, machte sich Notizen und verließ dann die Wohnungen wieder. Dabei trug er, eine weitere Besonderheit, einen Mundschutz.

Nach dem ungebetenen Überraschungsbesuch stellten die ebenfalls sprachlosen Bewohner das Fehlen diverser Wertgegenstände fest. Zu dem Dieb liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen Jogginganzug mit roten Streifen an der Hose und einer Schiebermütze. Zeugen werden gebeten sich unter 07531 995-2222 zu melden.