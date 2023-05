Konstanz vor 1 Stunde Ohne Führerschein, aber mit Promille – Betrunkener Rollerfahrer fährt Mountainbikerin um Der 32-Jährige will flüchten, doch er kommt nicht weit: Die Polizei nimmt den Unfallverursacher fest. Sowohl er als auch die Fahrradfahrerin haben sich bei der Kollision verletzt.

(Symbolbild) Am Montagabend wird die Konstanzer Polizei zu einem Unfall gerufen, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub machen will. Doch er kassiert nach der Festnahme gleich drei Anzeigen. | Bild: Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de