An Samstagen herrscht in vielen Supermärkten großer Andrang und nicht selten kommen sich die Kunden dabei in die Quere. Doch in Konstanz hat dieser Umstand zu einem handfesten Streit zwischen zwei Frauen geführt. Das geht einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Demnach rückten die Beamten am Samstagabend, 8. Oktober, zu einem Lebensmittelgeschäft in der Reichenaustraße aus. Die Polizei beschriebt die Situation folgendermaßen: Eine 50-Jährige, die in der Schweiz lebt, war im Stadtteil Petershausen beim Einkaufen und streifte dort versehentlich eine weitere Kundin. Dadurch habe sich sofort ein Streitgespräch entwickelt.

Die andere Frau sei dann plötzlich handgreiflich geworden und habe die 50-Jährige geohrfeigt. Nachdem der Sicherheitsdienst eingeschaltet worden war, verständigte dieser die Polizei. In der Zwischenzeit hatte die mutmaßliche Täterin das Geschäft jedoch verlassen.

Die Beamten fanden die Frau im Parkhaus des Lebensmittelmarkts, wo diese vor Ort von den Polizisten belehrt wurde. „Die 33-Jährige, die der Polizei bereits bekannt ist, muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.