von der Lokalredaktion Konstanz

14 Uhr: Wählen zu Corona-Zeiten

Kaum hat ein Wähler die Wahlkabine verlassen, schon desinfiziert Bert Neidich alles. Die Hygienevorschriften werden auch im Wahllokal Berchenschule eingehalten.

Bild: Scherrer, Aurelia

13.10 Uhr: „So ruhig wie schon lange nicht mehr“

Der Nächste, bitte! Im Wahllokal Berchenschule warten Carolin Pfundstein und Daniel Trüb auf die nächsten Wähler.

Carolin Pfundstein und Daniel Trüb im Wahllokal Berchenschule | Bild: Scherrer, Aurelia

Der Wahlvormittag war ruhig. „Heute läuft es sehr schleppend“, stellt Carolin Pfundstein fest. „So ruhig, wie schon lange nicht mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Infektionszahlen gestiegen sind“, vermutet sie. Sorge vor einer Ansteckung müsse im Wahllokal aber niemand haben. „Alles ist Corona-konform. Besser geht es nicht“, stellt Daniel Trüb fest.

12.40 Uhr: Immer mehr Wahlbriefe kommen an

Zur Mittagszeit ist die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen weiter gering. In den neun Lokalen hätten bisher nur etwa 360 Personen ihre Stimme traditionell an der Urne abgegeben, sagte Wahlleiter Andreas Thöni. Die Erfahrung lasse aber erwarten, dass es am Nachmittag zu einer Belebung kommt.

Bei der Briefwahl waren bis Mittag 38.200 Briefe zurück bei der Stadtverwaltung. Auch deren Zahl könnte bis 18 Uhr noch steigen. Aktuell liegt die Wahlbeteiligung bei etwa 57 Prozent. Vor drei Wochen wurden 55,7 Prozent erreicht, diesen Sonntag rückt nun die 60-Prozent-Marke in den Bereich des Möglichen.

Auch am Briefkasten des Rathauses werden weiterhin Wahlbriefe eingeworfen. | Bild: Timm Lechler

11.30 Uhr: Was wünschen sich die Konstanzer?

Einige Bürger in den Wahllokalen sagen, sie hätten sich die Entscheidung bis zuletzt offenhalten wollen. Sie hätten lange überlegen müssen, wem sie in der zweiten Runde ihre Stimme geben. Dies passt zu dem Bild eines Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen den Sieger des ersten Wahlgangs, Luigi Pantisano, und dem knapp hinter ihm platzierten Amtsinhaber Uli Burchardt.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Und was würden die Wählerinnen und Wähler in Konstanz verändern, wenn sie für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren würden? Der SÜDKURIER hat nachgefragt und überraschende Antworten erhalten. Zum Beispiel „Bäume ausreißen“ und „Schlaglöcher flicken“.

10.50 Uhr: Blick ins Wahllokal Litzelstetten

Im Wahllokal in der Litzelstetter Sporthalle geht es geruhsam zu. „Wir hatten bisher erst fünf Wähler“, erzählt der stellvertretende Wahlleiter Michael Rößler um 10.30 Uhr – zu diesem Zeitpunkt hatte das Lokal bereits zweieinhalb Stunden geöffnet. „Die Briefwahl hat sich offenbar bewährt.“

Florentine Lord ist Nummer sechs, sie erscheint um 10.40 Uhr in der Sporthalle der Grundschule. „Ich wähle immer“, sagt sie. „Das ist selbstverständlich und ich sehe es als meine Pflicht an.“

Bild: Schuler, Andreas

Ein weiterer Wähler erscheint im Foyer. Bevor er den Wahlraum betreten darf, muss er die Maske überziehen und seine Hände desinfizieren. Darauf wird er von den Wahlhelfern freundlich hingewiesen.

Auch eine Dienstleistungsfirma ist vor Ort. Sie verbringen den Tag damit, die Einrichtungen der Wahllokale zu desinfizieren, mit denen die Menschen in Berührung kommen könnten: Treppengeländer, Türgriffe, Stühle oder Tische.

Paul Prüssner (Bild) und sein Kollege desinfizieren die Flächen, mit denen die Besucher des Wahllokals in Berührung gekommen sind. | Bild: Schuler, Andreas

Fünf Mitarbeiter sind pro Schicht in dem Wahllokal beschäftigt, um 13 Uhr kommt die zweite Schicht. „Wir gehen davon aus, dass am Nachmittag mehr Menschen hierher kommen werden“, sagt Michael Rößler.

10.20 Uhr: Stimmabgabe erfolgt unter Hygieneregeln

Die OB-Wahl verläuft unter strengen Hygieneregeln. Erst am Vortag hatte die Bundeskanzlerin zu höchster Wachsamkeit aufgerufen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu begrenzen.

Bild: Rau, Jörg-Peter

So werden alle, die vor Ort wählen wollen, beim Betreten des Wahllokals aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Wer keinen eigenen Stift dabei hat, kann sich einen eigens desinfizierten Stift nehmen und diesen nach dem Verlassen der Wahlkabine in ein Gefäß zurückgehen.

In allen Wahllokalen sitzen Wahlhelfer an Tischen, auf denen durchsichtige Platten eine Barriere aufbauen. Kaum hat ein Wähler die Wahlkabine verlassen, desinfiziert Bettina Merk, Wahlhelferin in der Stephansschule, alles sorgfältig. Der nächste Stimmberechtigte kann dann kommen.

Bild: Scherrer, Aurelia

9.50 Uhr: So startete der Wahltag in Konstanz

Im Video fasst Jörg-Peter Rau kurz den Beginn der Wahl, Hintergründe sowie nützliches Wissen rund um die Stimmabgabe zusammen.

Video: Rau, Jörg-Peter

Die großen Fragen am Wahlsonntag lauten: Wer bekommt die Stimmen von Andreas Hennemann? Und wem schadet die Kandidatur von Andreas Matt mehr, Pantisano oder Burchardt? Wir haben Kommunalpolitik-Urgestein Jürgen Leipold und Professor Wolfgang Seibel von der Uni Konstanz gefragt.

8.55 Uhr: Bisher kaum Besucher im Wahllokal

Der Wahlsonntag startet ausnehmend ruhig – nur vereinzelt kommen Bürger in die Wahllokale, weil sie ihre Stimme doch lieber persönlich abgeben wollen. In der Grundschule Sonnenhalde werden in der ersten halben Stunde nach Öffnung um 8 Uhr gerade einmal zwei Wähler gezählt, doch das Wahlhelfer-Team lässt sich die Laune nicht verderben.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Im Wahllokal vor Ort sind (von links) Sylvia Jordan, Friedrich Benrath, Antje Albicker-Denkel, Felix Buschert und Jasmin Jost trotzdem engagiert bei der Sache. Auch vor zwei Wochen seien die meisten Wähler erst gegen Mittag gekommen, sagen sie.

8.45 Uhr: Nachfrage beim Wahlleiter

Wahlleiter Andreas Thöni rechnete am Morgen mit einem verhaltenen Start. Zudem sei zu erwarten, dass viele Konstanzer lieber ihre roten Wahlbriefe direkt beim Rathaus (Briefkasten in der Kanzleistraße), Bürgerbüro oder bei ihrer Ortsverwaltung einwerfen. Die Zahl der zurückgekommenen Wahlbriefe gab Thöni am Sonntagmorgen mit mittlerweile über 37.000 an.

Wahlleiter Andreas Thöni vor dem Briefkasten am Verwaltungsgebäude in der Unteren Laube 24 (Bürgerbüro). Auch hier können Sie noch bis 18 Uhr Ihren roten Wahlbrief einwerfen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Am 27. September hatten etwa 2600 Bürger im Wahllokal gewählt, das waren nicht einmal sieben Prozent. Der Beteiligung tat dies keinen Abbruch, sie lag mit 55,7 Prozent so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Für den zweiten Durchgang werde eine weitere Steigerung erwartet, so Thöni.

Der anfangs nicht nur positiv aufgenommene, unbedingte Vorrang für die Briefwahl scheint sich gerade im zweiten Wahlgang auszuzeichnen. Die Stadtverwaltung hatte vom Amts wegen allen Berechtigten die kompletten Briefwahlunterlagen unaufgefordert nach Hause gesandt.

Das sind die Unterlagen für den zweiten Durchgang bei der Konstanzer Oberbürgermeisterwahl am 18. Oktober. | Bild: Rau, Jörg-Peter

An diesem Vorgehen hatte sich auch Kritik entzündet, weil nicht mehr so gut sichergestellt ist, dass die Wahl am heimischen Esstisch wirklich geheim und unbeeinflusst abläuft, und weil nicht alle Wähler ihre Entscheidung zum gleichen Zeitpunkt treffen.

8.00 Uhr: Der Wahlsonntag beginnt

Die Konstanzer Wahllokale sind nun geöffnet. Bis Samstagnachmittag hatten schon mehr als 55 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt. Es zeichnet sich eine Rekordbeteiligung bei dieser OB-Wahl ab. Bei der Wahl am 27. September hatte sie insgesamt 55,7 Prozent betragen.

Wer bisher noch nicht gewählt hat, kann aber immer noch den Ausgang der heutigen Oberbürgermeister-Wahl mitbestimmen. Bei der OB-Wahl 2020 kann erstmals jeder Wähler jedes beliebige Wahllokal aufsuchen. Geöffnet ist von 8 bis 18 Uhr.

Das Wichtigste kurz zusammengefasst: An neun Orten ist die persönliche Stimmabgabe möglich, in allen Wahllokalen herrschen strenge Hygieneregeln. Wahlschein und Ausweis nicht vergessen, an Maske und eigenen Kugelschreiber denken, die eingezeichneten Laufwege einhalten und Abstandsregeln beachten.

Übrigens: Die Busfahrt zum Wahllokal und zurück ist heute kostenlos. Als Nachweis muss das Benachrichtigungsschreiben mitgeführt werden.

7.55 Uhr: Wer wird heute zum OB gewählt?

Einer dieser drei Kandidaten ist der zukünftige Oberbürgermeister von Konstanz. Wer die Neuwahl gewinnt, wird sich im Lauf des Abends abzeichnen.

Luigi Pantisano holte bei der Wahl vom 27. September 38,3 Prozent der Stimmen. | Bild: Lukas Ondreka

Uli Burchardt folgte bei dem ersten Wahlgang mit 35,8 Prozent auf Rang zwei. | Bild: Lukas Ondreka

OB-Kandidat Andreas Matt holte Ende September 7,7 Prozent der abgegeben Stimmen. | Bild: Lukas Ondreka

