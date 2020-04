Konstanz vor 1 Stunde

Nun ist es entschieden: Die Wahl des Konstanzer Oberbürgermeisters wird verschoben

Die Konstanzer Stimmbürger sollen erst am 27. September ein neues Stadtoberhaupt wählen, ein zweiter Wahlgang wäre am 18. Oktober. Darauf verständigte sich der Gemeinderat in der Sitzung am heutigen Dienstag nach langer Diskussion.