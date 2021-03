Konstanz Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Notwehr oder nicht? Um diese Frage ging es am dritten Prozesstag um die tödlichen Messerstiche in Wollmatingen

Im Prozess um die Bluttat im Juli 2020 in Wollmatingen ist am Montag am Landgericht noch einmal der mögliche Tatverlauf begutachtet worden. Auch ein ehemaliger Mitbewohner des Angeklagten sagte aus.