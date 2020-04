Alfred Kaufmann seufzt. „Das ist alles sehr kompliziert“, sagt der Leiter des Konstanzer Sozial- und Jugendamts. Seit fünf Wochen kümmert er sich um Corona-Verordnungen, liest Rundbriefe des Städtetags, diskutiert über Lösungen. Planen, rechnen, organisieren: Seit das Kultusministerium seine Vorgaben für die erweiterte Notbetreuung bekannt gab.

Bis zu 1200 Plätze

„Wir können in Konstanz die Betreuung in den Kitas aller Träger und in Tagespflege von bisher 250 auf rund 1200 Plätze erweitern“, erläutert Rüdiger Singer, Abteilungsleiter Jugendhilfeplanung. Er rechnet mit einer Vielzahl an Bewerbungen.

Rüdiger Singer: „Wir können in Konstanz die Betreuung in den Kitas aller Träger und in Tagespflege von bisher 250 auf rund 1200 Plätze erweitern.“ | Bild: Scherrer, Aurelia

Anspruch haben ab sofort nicht mehr nur Alleinerziehende oder Eltern, die beide in systemrelevanten Berufen arbeiten. Nun können auch Eltern, die beide außerhalb ihrer Wohnung eine „präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit“ ausüben und deren Arbeitgeber bestätigen, dass sie unabkömmlich sind, einen Antrag auf Notbetreuung ihrer Kinder stellen.

Amtsleiter Alfred Kaufmann: „Wir werden Kinder bevorzugen, bei denen zumindest ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist oder wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder wenn das Kind bei einem Alleinerziehenden lebt.“ | Bild: Kirsten Astor

Dies gilt auch für selbstständig oder freiberuflich Tätige. Dass allerdings nur Anspruch hat, wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, stößt vielen Familien sauer auf. „Da platzt mir die Hutschnur. Arbeiten mit Kindern zu Hause funktioniert einfach nicht“, sagt eine dreifache Mutter.

Antragstellung ist auch später noch möglich

Konstanz nimmt so lange Kinder auf, bis die Kapazitäten erschöpft sind. Das ermöglicht auch Familien eine Chance auf Betreuung, die erst in einer oder zwei Wochen Bedarf haben. Sollte es mehr Bewerbungen als Plätze geben, muss die Stadt priorisieren.

„Wir werden Kinder bevorzugen, bei denen zumindest ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist oder wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder wenn das Kind bei einem Alleinerziehenden lebt“, erläutert Kaufmann. Jeder Antrag wird geprüft.

Stadt überprüft die Angaben

Zum Beispiel gibt die Meldebescheinigung Aufschluss darüber, ob jemand wirklich allein mit Kindern lebt. Alfred Kaufmann appelliert aber auch an die Arbeitgeber: „Sie sollten verantwortungsvoll mit dem Formular umgehen, das sie ausfüllen müssen. Wenn eine Familie zum Zug kommt, die nicht dringend darauf angewiesen ist, wird dafür vielleicht jemand abgewiesen, der den Platz wirklich braucht.“

Fachräume nur für dieselben Gruppen

Die bisherigen Fachräume sind nicht mehr allen Kindern zugänglich, sondern immer nur derselben Gruppe. „Deshalb statten wir wie früher alle Räume mit Mal- und Bauecken aus“, erläutert Sabine Haag, bei der Stadt zuständig für die Kindertagesbetreuung.

Oft werden auch noch Tische und Stühle hineingestellt, damit die Kinder im Abstand von 1,50 Metern zueinander im Gruppenraum essen können. Kinder werden zur Toilette begleitet und dürfen sich auch im Garten nicht mit anderen Gruppen mischen.

Die Anmeldung Das Verfahren: Wer Anspruch auf Notbetreuung in Kitas, Schulen und in der Tagespflege hat, muss ein Formular der Stadt ausfüllen und für beide Elternteile eine Arbeitgeberbescheinigung beilegen. Blanco-Schreiben von Unternehmen werden nicht akzeptiert. Zudem müssen die Eltern eine Erklärung abgeben, dass weder eine familiäre noch eine anderweitige Betreuung, etwa durch Nachbarn, möglich ist. Die Eltern geben die Unterlagen in ihrer jeweiligen Kita, Tagespflege oder Schule ab. Sobald der Anspruch geprüft wurde, erfahren die Einrichtungen von der Stadt, welche Kinder die Notbetreuung besuchen dürfen. Die Kitas, Tagesmütter/-väter und Schulen wiederum informieren die Eltern. Die Formulare sind unter www.konstanz.de/167702 zu finden. Auf ihrer Website informiert die Stadt Konstanz auch laufend über freie Platzzahlen in der Notbetreuung.

Erlaubt ist für das Personal aber der Mund-Nasen-Schutz. „Das alles wird den Kindern nicht gefallen, aber es ist nach wie vor eine Notbetreuung„, betont Alfred Kaufmann. Und schiebt hinterher: „Eltern müssen damit rechnen, dass die Gruppe ihres Kindes oder sogar die ganze Einrichtung von heute auf morgen zwei Wochen schließt, wenn ein Corona-Fall vorliegt.“

Bislang sei dies bei drei Kitas nötig gewesen. Deshalb hat Sabine Haag eine dringende Bitte an die Eltern: „Kinder mit Erkältungs- oder Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben, denn die Betreuung steht auf wirklich wackeligen Beinen.“

Kosten und Kontakt Die Beiträge: Die städtischen sowie die kirchlich getragenen Kitas erheben auch für Mai keine Elternbeiträge für Familien, die keine Betreuung in Anspruch nehmen. Wer einen Platz hat, muss diesen aber bezahlen.

Rund 1000 zusätzliche Plätze für Konstanzer Familien, das klingt zunächst gut – doch der Gesamtelternbeirat für Kindertageseinrichtungen in Konstanz ist nicht zufrieden. Vorsitzende Heike Kempe schreibt: „Uns fehlt der Fokus auf die Ausnahmesituation, die alle Kinder gleichermaßen betrifft, unabhängig vom Familienstand der Eltern oder deren Systemrelevanz. Mit zunehmender Länge der Schließung von Kitas kann es nicht mehr allein darauf ankommen, ob Eltern für deren Arbeitgeber unabkömmlich sind, ob Homeoffice möglich ist oder nicht. Vielmehr müssen auch gesellschaftspsychologische und soziale Kriterien eine Rolle spielen.“

Elternvertreterin Heike Kempe: „Vielmehr müssen auch gesellschaftspsychologische und soziale Kriterien eine Rolle spielen.“ | Bild: Zieger, Philipp

Die Eltern wünschen sich eine Lösung für alle Kinder. Deshalb schrieb der Kita-GEB an die Landesregierung: „Wenn wir nach der Pandemie auf leistungsfähige Eltern und gesunde Kinder bauen wollen, sollten wir ihnen dringend Möglichkeiten der Entlastung bieten und sie nicht perspektivlos und allein zurücklassen.“