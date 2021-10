Konstanz vor 1 Stunde

Notarzteinsatz am Bahnhof Petershausen: Zugverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell vorübergehend eingestellt

Am Montagmittag ist am Bahnhof Petershausen eine Person zu Tode gekommen. Aufgrund des Einsatzes am Gleis sowie polizeilichen Ermittlungen kommt es im Zugverkehr zu Verspätungen und Ausfällen.