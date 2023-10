In der Konstanzer Innenstadt geht es derzeit eng zu – zu eng für einen Sattelschlepper und einen weiteren Lastwagen, der dort am Mittwochvormittag, 25. Oktober, seine Motorhaube verlor.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, wollte der 30-jährige Fahrer des MAN-Kippers einen Bagger von seinem Anhänger auf dem Vorplatz des Einkaufszentrums Lago abladen. Wegen des begrenzten Platzes ragte dabei die Front des Zugfahrzeuges in den erst teilweise fertiggestellten neuen Kreisel hinein. Genau das wurde dem Laster zum Verhängnis.

Denn der 55-jährige Fahrer eines Sattelzuges, der auf der Hafenstraße in Richtung Bahnhofplatz unterwegs war, fuhr gegen 10.45 Uhr trotz der Engstelle in den Kreisverkehr ein. Dabei riss er mit dem Auflieger die Vorderfront des dort stehenden Kippers ab – der erste Unfall in dem neuen Kreisel, obwohl der noch gar nicht fertig ist.

Den Blechschaden an dem MAN gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an. Am Sattelauflieger waren lediglich Kratzer feststellbar.