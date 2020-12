Zwei Tage vor dem erneuten Lockdown ist die Konstanzer Altstadt gefüllt mit Menschen. Viele wollen ihre letzten Weihnachtseinkäufe erledigen, andere machen noch Besorgungen, bevor die Läden am Mittwoch endgültig schließen. Der SÜDKURIER hat sich am Montag ein Bild der Lage gemacht.

Einkäufer müssen teils vor den Geschäften warten

Es ist Montagnachmittag. Menschen drängen sich durch die engen Gassen. Manche haben Geschenkpapier in ihren Taschen, andere tragen große Tüten. Wären da nicht die Masken, die in den Gesichtern der Passanten sitzen, könnte man denken, es sei ein ganz normaler Samstag in der Vorweihnachtszeit.

Doch es ist Montag und normal ist dieser Tag auch nicht. Denn die Tage des Einkaufens sind gezählt. Am Mittwoch muss der Einzelhandel bis (mindestens) 10. Januar schließen. Viele nutzen daher die letzten verbliebenen Tage, um noch letzte Geschenke zu kaufen oder Besorgungen zu erledigen.

Bild: Jennifer Moog

Vor einigen Läden haben sich Schlangen gebildet. Sicherheitsmitarbeiter sorgen dafür, dass es in den Läden geordnet zugeht. Eingelassen wird nur, wenn ein Kunde den Laden wieder verlässt. Einer nach dem anderen. Vor dem Spielwaren-Müller bilden sich immer wieder Schlangen.

Mit einem Handzähler behält ein Mitarbeiter den Überblick darüber, wie viele Personen sich im Laden befinden. In der Schlange steht auch Antonio Licchetta. Der Kreuzlinger besorgt gemeinsam mit seiner Familie noch die letzten Weihnachtsgeschenke. Online bestellen will er nicht, das sei nichts für ihn, sagt er. Der Ausflug am Montag sei der letzte in die Innenstadt. „Man soll ja Kontakte reduzieren“, so Licchetta.

Bild: Jennifer Moog

Auch vor Tee Gschwendner hat sich eine Schlange gebildet. Auch hier darf nur eingetreten werden, wenn ein Kunde den Laden wieder verlässt.

Bild: Jennifer Moog

Ruhiger geht es vor dem Lago zu. Schlangen gibt es hier am frühen Abend keine. Besucher können frei eintreten. Eine digitale Tafel verrät ihnen, ob sie eintreten dürfen oder warten müssen.

Bild: Jennifer Moog

Sabine Ferrante hat gerade ihre Weihnachtskäufe beendet. Von einem Geschenkwunsch habe sie erst am Sonntag erfahren, den habe sie in der Stadt noch schnell erfüllt. Bedenken hat sie deswegen nicht. Die Menschen hielten sich an die Maskenpflicht und es würde kontrolliert, dass auch alles seine geregelten Bahnen läuft, findet sie. Alternativen gibt es für Ferrante nicht. Sie sagt: „Ich bestelle nicht online!“